РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке доли 2ГИС
Источник: РБК
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Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал картографического сервиса 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой источники.
Топ-менеджер неназванной крупной интернет-компании рассказал изданию, что такая инициатива исходила от собственников 2ГИС. Он не уточнил, кто именно выступил с таким предложением.
Сбербанк, 2ГИС, а также совладельцы сервиса Baring Vostok и ru-Net Holdings это не комментировали.
2ГИС, по данным Mediascope, входит в топ-10 компаний Рунета. В июне 2018 года аудитория сервиса составляла 19,7 миллиона человек в месяц. Журнал Forbes оценивает компанию в 243 миллиона долларов.
Сбербанк — совладелец Rambler Group, а также партнер «Яндекса» и Mail.Ru Group.