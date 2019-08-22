РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке доли 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал картографического сервиса 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой источники.

Топ-менеджер неназванной крупной интернет-компании рассказал изданию, что такая инициатива исходила от 2ГИС. Он не уточнил, кто именно выступил с таким предложением.

Сбербанк, 2ГИС, а также совладельцы сервиса Baring Vostok и ru-Net Holdings это не комментировали.

2ГИС, по данным Mediascope, входит в топ-10 компаний Рунета. В июне 2018 года аудитория сервиса составляла 19,7 миллиона человек в месяц. Журнал Forbes оценивает компанию в 243 миллиона долларов.

Сбербанк — совладелец Rambler Group, а также партнер «Яндекса» и Mail.Ru Group.