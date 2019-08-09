Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие. В будущем банк может стать совладельцем студии

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие, в котором банку будет принадлежать 80%. Об этом пишут РБК и Forbes со ссылкой на письмо главы Минфина Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

По словам Слащевой, предприятие будет производить контент для проектов Сбербанка; инвестиции со стороны банка «позволят киностудии выйти на международный рынок», передает Forbes. В дальнейшем, как пишет РБК, Сбербанк может приватизировать ФГУП, которое планируется превратить в акционерное общество; у государства при этом останется доля в компании.

Сотрудничество с Сбербанком позволит создать на базе «Союзмультфильма» анимационный кластер. «Мы уверены, что индустрия имеет потенциал значительного роста и у России есть возможность в течение 5-7 лет войти в топ-10 мировых анимационных держав», — заявила Слащева.

В Сбербанке подтвердили обсуждение проекта, но заявили, что окончательный его вариант пока не утвержден.