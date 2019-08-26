Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщается на сайте регионального парламента.

В список вошли врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев и старший специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

Депутаты ингушского парламента выберут главу республики в единый день голосования 8 сентября.

В 2008-2019 годах Ингушетией руководил Юнус-Бек Евкуров. После ухода с поста главы республики он стал заместителем министра обороны РФ.

После ухода Евкурова многие высокопоставленные чиновники в Ингушетии подали в отставку. Так, 26 августа заявление об отставке написал премьер-министр республики Зялимхан Евлоев.

Перед уходом Евкурова с поста главы Ингушетии в регионе проходили массовые акции протеста из-за соглашения о границе с Чечней. Евкуров поддержал документ, по которому Чечне отошла часть ингушской территории.