Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны.

Этим же указом Евкурову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Евкуров объявил об уходе с поста главы Ингушетии 24 июня.

В последние полгода в Ингушетии проходили массовые акции протеста из-за соглашения о границе с Чечней, по которой соседняя республика получала часть ингушской территории. Евкуров поддерживал соглашение.

Евкуров — кадровый военный, Герой России. До того, как занять пост главы Ингушетии в 2008 году, Евкуров был заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа.