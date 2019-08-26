Пострадавший от пыток арестант «Крестов-2» рассказал, что его продолжили избивать после проверки ФСИН

Один из арестантов, которые подвергались избиениям в СИЗО , заявил, что на него продолжают оказывать давление. Об этом сообщается в телеграм-канале «ОНК СПб 16%», который ведут члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская.

Члены ОНК посетили «Кресты-2» 25 августа. Они выяснили, что заключенный по имени Сергей — один из трех пострадавших в «пресс-хатах» СИЗО — до сих пор находится в той же камере, где его избивали. По словам заключенного, на него продолжают оказывать психологическое и физическое давление.

«Давление возобновилось после окончания проверок [ФСИН], пару дней назад. Сергей считает, что цель — не дать ему писать жалобы. Каждый раз когда он садится писать, от него требуют убираться/готовить и так далее. Если делает неправильно — бьют, но следов не остается», — говорится в телеграм-канале.

Сергей в присутствии членов ОНК попросил перевести его в другую камеру, и администрация СИЗО тут же выполнила его просьбу. Правозащитники добавили, что Сергей и другой пострадавший Андрей готовы писать жалобы. Готов ли это сделать третий пострадавший, неизвестно — он уже переведен из «Крестов-2».

Сообщество Gulagu.net в начале августа рассказало о пытках в «Крестах-2». Правозащитники заявили, что в СИЗО существуют так называемые «пресс-хаты», где арестанты пытают и насилуют сокамерников по указанию сотрудников ФСИН.

В «Крестах-2» прошла ведомственная проверка. ФСИН признала факты избиений, вымогательств и превышения должностных полномочий в СИЗО. Трое сотрудников изолятора были уволены.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольги Штанниковой заявил, что двое из трех пострадавших в «Крестах-2» отказались писать заявления в полицию.