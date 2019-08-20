Двое пострадавших от избиения в «Крестах-2» отказались обращаться в полицию

Двое из трех арестантов, пострадавших от избиения в СИЗО , отказались писать заявления в правоохранительные органы о совершенном в отношении них преступлении.

По данным руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольги Штанниковой, пострадавшие «подверглись физическому насилию в изоляторе, мотивом которого было вымогательство».

7 августа сообщество Gulagu.net опубликовало фото и видео пыток в «Крестах-2». Правозащитники заявили, что в СИЗО существуют так называемые «пресс-хаты», где арестанты пытают и насилуют сокамерников по указанию администрации изолятора и оперативников ФСИН.

Федеральная служба исполнения наказаний провела проверку этих данных, выявив «факты избиений осужденных, вымогательств денежных средств и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения».

Аппарат омбудсмена в Петербурге передал в Следственный комитет и прокуратуру заявление от одного арестанта «Крестов-2», избиение которого попало на видео Gulagu.net. Информация о двух других арестантах, отказавшихся писать заявление, также передана в СК для проверки.