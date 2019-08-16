ФСИН подтвердила факты избиений и вымогательств в СИЗО «Кресты-2»

Проверка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выявила в СИЗО многочисленные нарушения, в том числе факты избиений и вымогательств. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

«Подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения», — сказал Бояринев.

Результаты проверки будут представлены на следующей неделе. «Мы подготовим доклад директору ФСИН России для принятия процессуальных и кадровых решений», — сказал Бояринев.

Проверка ФСИН началась после того, как 7 августа сообщество Gulagu.net выложило фото и видео пыток в «Крестах-2». Правозащитники заявили, что в СИЗО действуют «пресс-хаты», где одни заключенные избивают и насилуют других по указанию администрации изолятора и оперативников ФСИН.

На следующий день замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что в «Крестах-2» уже выявили «кучу нарушений». В частности, по словам Максименко, сотрудники СИЗО сами били «неудобных» арестантов или «подсаживали их к головорезам». Из-за нарушений несколько сотрудников «Крестов-2» отстранили от работы, добавил Максименко.

Аппарат омбудсмена в Петербурге передал в СК и прокуратуру заявление арестанта «Крестов-2», избиение которого попало на видео Gulagu.net. У пострадавшего вымогали деньги, заявили в аппарате омбудсмена.