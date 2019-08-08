«Без спроса взял пачку сигарет, с этого начался конфликт». ФСИН прокомментировала видео пыток в СИЗО «Кресты-2»

На видео из камеры СИЗО «Кресты-2» в Колпино запечатлен конфликт между арестантами, возникший из-за неприязненных отношений. Так заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко прокомментировал видеозапись, обнародованную ранее сообществом Gulagu.net.

«Вышел конфликт в камере из-за каких-то неприязненных отношений, которые были между теми, кто сидел в камере. Тот, которого били, без спроса взял пачку сигарет или сигарету из пачки чужой, с этого начался этот самый конфликт», — пояснил он в интервью РБК.

По словам Максименко, ведомство проведет проверку среди своих сотрудников на возможную причастность к инциденту, а также изучит все видео, сделанные в камере.

Максименко также заявил, что в «Крестах-2» уже выявили «куча нарушений». «Подсаживали несудимых к судимым, что является нарушением законодательства. Не вели вообще никаких учетов: кого перевели, куда перевели», — сказал он. «Неудобных» арестантов сотрудники, по словам замглавы ФСИН, «либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам».

Обновлено. Несколько сотрудников «Крестов-2» отстранены от работы из-за нарушений, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко «Интерфаксу».

7 августа Gulagu.net рассказал о систематических пытках в СИЗО «Кресты-2» и опубликовал соответствующие фото- и видео-свидетельства. По данным сообщества, в изоляторе существуют специальные «пресс-хаты», где арестанты пытают и насилуют сокамерников, чтобы заставить их подписать признание, оговорить других или отказаться от жалоб.

Источник Gulagu.net утверждает, что эти камеры созданы по указанию начальника изолятора Владимира Ивлева и его заместителя по оперативной работе Никиты Ильина.