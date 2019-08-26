Из стрит-арта , созданного художником Покрасом Лампасом на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге, уберут очертания креста. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия», в рамках которого была сделана работа.

«Креста на Площади первой пятилетки не будет. Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей», — сказала собеседница агентства.

Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA

Ранее сообщалось, что организаторы «Стенограффии» во время встречи с чиновниками и православными активистами предложили незначительно изменить работу Покраса Лампаса, чтобы она потеряла форму креста и перестала вызывать протесты верующих.

Художник Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в Екатеринбурге в июле. Коммунальщики частично закатали изображение в асфальт, но его было решено восстановить.

25 августа — накануне начала работы по восстановлению «Супрематического креста» — верующие устроили акцию против стрит-арта. На следующий день чиновники организовали встречу православных активистов с представителями «Стенограффии».

До разрешения конфликта восстановительные работы было решено поставить на паузу. Покрас Лампас, который ради них планировал прилететь в Екатеринбург 26 августа, отложил поездку.

И художник, и организаторы «Стенограффии» получали угрозы из-за «Супрематического креста».