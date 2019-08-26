Фигуранта «московского дела» Данила Беглеца оштрафовали на 20 тысяч рублей
Источник: Meduza
Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 20 тысяч рублей фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу за участие в несогласованной акции 27 июля, сообщает «Интерфакс».
Беглец признан виновным в правонарушении по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в публичном мероприятии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).
Уголовное дело Беглеца, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля, будет рассмотрено 3 сентября. На предварительном заседании суда он признал свою вину.