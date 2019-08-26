Фигурант «московского дела» Данил Беглец признал вину в нападении на росгвардейца

Один из обвиняемых по Данил Беглец признал вину в нападении на росгвардейца 27 июля во время протестной акции в Москве. Об этом «Медиазоне» рассказала жена Беглеца Диана.

На предварительном заседании суда по делу о нападении на сотрудника Росгвардии Беглец попросил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств с быстрым постановлением приговора.

По версии следствия, Беглец на акции в центре Москвы толкнул бойца Росгвардии. Сам обвиняемый ранее говорил, что не участвовал в акции и просил отпустить его под домашний арест. Но суд отправил его в СИЗО.