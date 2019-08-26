Архангельский Минздрав рассказал о «профилактической обработке» в областной больнице. Там лечили пострадавших при взрыве ракеты с источником радиации

Минздрав Архангельской области подтвердил, что в областной клинической больнице провели «профилактическую обработку» после того, как туда доставили пострадавших от на полигоне. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на ответ министерства на запрос журналистов.

Обработку провели в помещениях учреждений здравоохранения и автотранспорта региона, сообщили в ведомстве. Там подтвердили, что помощь пострадавшим оказывали медики областной больницы и врачи областной клинической станции скорой помощи.

Источники «Медузы» в медицинских кругах ранее сообщали, что палаты областной больницы, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.

Архангельские врачи ранее сообщили нескольким СМИ, в том числе «Медузе», что их не предупреждали о том, что пострадавшие при взрыве ракеты заражены радиацией. По их словам, в организме одного из врачей нашли радиоактивный нуклид цезий-137. В правительстве Архангельской области на это ответили, что цезий-137 попал в организм врача с пищей, а не из-за взрыва ракеты.