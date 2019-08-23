Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. Пострадавших нет

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Тель-Авива в Сочи, совершил аварийную посадку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта назначения.

A320 смог совершить аварийную посадку со второй попытки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. При посадке у самолета разрушился пневматик левого шасси, сказали в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.

На борту находились 160 пассажиров. О пострадавших не сообщалось.

Перед приземлением экипаж лайнера предупредил диспетчеров об отказе одной из бортовых систем, рассказал неназванный источник агентства.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сказал «Интерфаксу», что у самолета «есть некоторые неисправности», не став уточнять подробности. При этом он отметил, что лайнер своевременно прошел все проверки.

Это вторая аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» за этот месяц. 15 августа самолет A321 аварийно приземлился в кукурузном поле в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. «Черные ящики» зафиксировали, что борт при взлете столкнулся со стаей птиц. Никто не погиб.