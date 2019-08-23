РБК: «майские указы» о повышении зарплат бюджетников выполнили только четыре региона России

В первой половине 2019 года четыре из 85 регионов России формально выполнили « » президента РФ о повышении зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Зарплаты бюджетников достигли целевых значений в Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне. В других регионах целевые показатели не достигнуты хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.

По итогам 2018 года «майские указы» о повышении зарплат бюджетников формально выполнили 16 регионов России.

В июне 2019 года Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 регионов не выполнили «майские указы» о повышении зарплаты среднего и младшего медперсонала.

В январе Фонд борьбы с коррупцией запустил проект «Профсоюз Навального», направленный на то, чтобы добиться исполнения «майских указов». Авторы проекта предложили бюджетникам делиться данными о своих зарплатах и на их основе подавать коллективные жалобы на глав регионов, не выполнивших указ.