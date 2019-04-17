РБК: «майские указы» о повышении зарплат бюджетников выполнили только четыре из 85 регионов

« » президента РФ о повышении зарплат бюджетников на конец 2018 года формально выполнены во Владимирской, Ленинградской, Пензенской областях и в Бурятии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В других регионах зарплаты не достигли целевых значений хотя бы по одной категории бюджетников, следует из подсчетов издания. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли заданных значений по восьми из 12 категорий работников бюджетной сферы.

В министерстве труда при этом считают, что цели достигнуты по 99% показателей. В ведомстве пояснили, что мониторят выполнение указов по 1020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах) и по 1012 из них цель выполнена. В Минтруда отметили, что считают ее достигнутой, если отклонение от целевого значения по зарплате менее 5%.

24 января Фонд борьбы с коррупцией объявил о запуске проекта «Профсоюз Навального», который ставит своей задачей исполнение «майских указов» в части повышения зарплат бюджетников. Профсоюз предлагает бюджетникам делиться данными о своих зарплатах, чтобы на их основе составлять коллективные жалобы на губернаторов, которые не выполнили указ.