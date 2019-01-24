Навальный запустил собственный профсоюз. Он будет бороться за повышение зарплат в рамках «майских указов» Путина
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о запуске собственного профсоюза. Политик намерен добиваться справедливых выплат для работников бюджетной сферы.
По словам Навального, «майские указы», подписанные президентом России Владимиром Путиным в 2012 году, «повсеместно нарушаются».
Указы гарантировали, что зарплата бюджетников должна быть не ниже средней по региону или же превышать ее в два раза, но местные власти зачастую не доплачивают работникам полагающиеся средства, утверждает политик. Профсоюз Навального будет оказывать всю необходимую юридическую помощь бюджетникам для получения выплат, составляя и отправляя жалобы в надзорные органы.
Я подчеркиваю, что проект неполитический в том плане, что тут никто не должен любить меня и не любить Путина. Если губернатор выполняет майские указы и платит сколько надо — хвалим. Не платит — мочим. Стал платить после того, как мочили — снова хвалим. То есть действуем ровно так, как должен действовать нормальный профсоюз.