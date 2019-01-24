Навальный запустил собственный профсоюз. Он будет бороться за повышение зарплат в рамках «майских указов» Путина

Я подчеркиваю, что проект неполитический в том плане, что тут никто не должен любить меня и не любить Путина. Если губернатор выполняет майские указы и платит сколько надо — хвалим. Не платит — мочим. Стал платить после того, как мочили — снова хвалим. То есть действуем ровно так, как должен действовать нормальный профсоюз.

Навальный