Путин подписал новый «майский указ»
Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Указ требует от правительства к 2024 году повысить продолжительность жизни в России до 78 лет (сейчас — 72,5 года), добиться вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира (на данный момент она занимает шестое место) и снизить в два раза уровень бедности (сейчас за чертой бедности находятся 22 миллиона россиян). Кроме того, указ содержит требование ежегодно улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей.
В мае 2012 года, после начала своего третьего президентского срока, Владимир Путин подписал пакет указов, направленных на развитие экономики и повышение уровня жизни жителей России.
Агентство Bloomberg сообщило, что в рамках подготовки новых «майских указов», которые Путин подпишет после инаугурации на четвертый срок, запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей за шесть лет.