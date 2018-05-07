Путин подписал новый «майский указ»

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указ требует от правительства к 2024 году повысить продолжительность жизни в России до 78 лет (сейчас — 72,5 года), добиться вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира (на данный момент она занимает шестое место) и снизить в два раза уровень бедности (сейчас за чертой бедности находятся 22 миллиона россиян). Кроме того, указ содержит требование ежегодно улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей.