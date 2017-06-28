Число бедных в России с начала 2017 года выросло на 2 миллиона человек

Число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на два миллиона человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

За чертой бедности, по данным Голиковой, на начало года находились 22 миллиона человек, или 15 процентов населения.

В поправках в федеральный бюджет на 2017 год, отметила глава Счетной палаты, заложены более оптимистичные показатели по бедности в РФ. Так, поправки предполагают, что число граждан, доходы которых ниже прожиточного уровня, сократится на один процентный пункт — с 13,9 до 12,9 процента.

Ранее Голикова отмечала, что несмотря на рост числа бедных в первом квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее их число снизилось. В первом квартале 2016 года, говорила она, в России было 23,4 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума.