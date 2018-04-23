Bloomberg: Путин хочет увеличить расходы на медицину и образование на 10 триллионов рублей

Президент России Владимир Путин планирует увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей за шесть лет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным агентства, Путин подпишет соответствующий указ после инаугурации 7 мая. Изначальный план предусматривал увеличение расходов на транспортную инфраструктуру на треть, на образование и здравоохранение — на 20%, однако, как пишет Bloomberg, окончательные цифры в указе могут отличаться.

Дополнительные бюджетные расходы будут компенсироваться за счет сокращения других статей (например, на оборону), а также за счет роста налогов. В частности, власти рассматривают возможность введения четырехпроцентного налога с продаж, пишет Bloomberg.