Bloomberg: Путин хочет увеличить расходы на медицину и образование на 10 триллионов рублей

Bloomberg
18:10, 23 апреля 2018
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Президент России Владимир Путин планирует увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей за шесть лет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным агентства, Путин подпишет соответствующий указ после инаугурации 7 мая. Изначальный план предусматривал увеличение расходов на транспортную инфраструктуру на треть, на образование и здравоохранение — на 20%, однако, как пишет Bloomberg, окончательные цифры в указе могут отличаться.

Дополнительные бюджетные расходы будут компенсироваться за счет сокращения других статей (например, на оборону), а также за счет роста налогов. В частности, власти рассматривают возможность введения четырехпроцентного налога с продаж, пишет Bloomberg.

Газета «Ведомости» в январе со ссылкой на источники сообщила, что президент поручил чиновникам проанализировать возможности для увеличения расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Выступая с посланием Федеральному собранию в начале марта, Путин анонсировал двукратное увеличение расходов на здравоохранение в 2019-2024 годах.
В мае 2012 года, после начала своего очередного президентского срока, Путин подписал пакет указов, которые должны были подстегнуть развитие экономики и повысить уровень жизни россиян. По данным СМИ, сейчас правительство готовит новые «майские указы».

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