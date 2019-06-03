Более половины регионов не выполнили «майский указ» о зарплатах медперсонала

В 50 из 85 российских регионов не выполнены « » президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских учреждений.

Об этом говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета Минздравом, Роспотребнадзором, Росздравнадзором и некоторыми другими ведомствами, связанными с медициной.

В частности, проверка показала, что Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по трем показателям госпрограммы «Развитие здравоохранения» — ожидаемой продолжительности жизни, смертности от новообразований и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Кроме того, некоторые регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.

«Майские указы» по зарплатам медицинским работникам не были выполнены и в 2017 году, как сообщало ранее РБК.

В 2018 году, по данным Росстата, с исполнением «майских указов» по всем категориям бюджетников справились лишь 16 российских регионов из 85.