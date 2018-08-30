РБК: большинство российских больниц не выполнило «майские указы» о повышении зарплат медикам

Большинство больниц в России не выполнило Владимира Путина о повышении зарплат медицинским работникам, утверждает РБК.

Издание изучило финансовую отчетность за 2017 год, представленную на официальном сайте для размещения информации о госучреждениях bus.gov.ru, и подсчитало, какими бы оказались зарплаты , если бы заработки медиков достигли значений из «майских указов».

По расчетам РБК, у 864 больниц вообще не осталось бы денег на зарплату немедицинским работникам. В 2,3 тысячи больниц при выполнении указов зарплата немедицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума, в 3,3 тысячи — ниже средней по региону.

В случае полноценного выполнения «майских указов» только в 814 больницах России заработки немедицинских работников могли бы достичь средних по региону, делает вывод РБК.