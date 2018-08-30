РБК: большинство российских больниц не выполнило «майские указы» о повышении зарплат медикам
Большинство больниц в России не выполнило «майские указы» Владимира Путина о повышении зарплат медицинским работникам, утверждает РБК.
Издание изучило финансовую отчетность за 2017 год, представленную 7,3 тысячи больниц на официальном сайте для размещения информации о госучреждениях bus.gov.ru, и подсчитало, какими бы оказались зарплаты немедицинского персонала, если бы заработки медиков достигли значений из «майских указов».
По расчетам РБК, у 864 больниц вообще не осталось бы денег на зарплату немедицинским работникам. В 2,3 тысячи больниц при выполнении указов зарплата немедицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума, в 3,3 тысячи — ниже средней по региону.
В случае полноценного выполнения «майских указов» только в 814 больницах России заработки немедицинских работников могли бы достичь средних по региону, делает вывод РБК.
Исходя из этого можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений.