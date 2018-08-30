Как заинтересовать ребенка английским?Партнерский материал

РБК: большинство российских больниц не выполнило «майские указы» о повышении зарплат медикам

РБК
07:47, 30 августа 2018
Требует подтверждения

Большинство больниц в России не выполнило «майские указы» Владимира Путина о повышении зарплат медицинским работникам, утверждает РБК.

Издание изучило финансовую отчетность за 2017 год, представленную 7,3 тысячи больниц на официальном сайте для размещения информации о госучреждениях bus.gov.ru, и подсчитало, какими бы оказались зарплаты немедицинского персонала, если бы заработки медиков достигли значений из «майских указов».

По расчетам РБК, у 864 больниц вообще не осталось бы денег на зарплату немедицинским работникам. В 2,3 тысячи больниц при выполнении указов зарплата немедицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума, в 3,3 тысячи — ниже средней по региону.

В случае полноценного выполнения «майских указов» только в 814 больницах России заработки немедицинских работников могли бы достичь средних по региону, делает вывод РБК.

Исходя из этого можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений.

РБК
«Майские указы» предполагали, в частности, что к 2018 году зарплаты врачей должны достигнуть 200% от средней по региону, медсестер и санитаров — 100%. О выполнении этого задания правительство отчиталось весной 2018 года.

Читайте также

новости

Какой будет пенсионная реформа в России. Версия Владимира Путина

новости

Можно ли Telegram полностью заблокировать? Отвечает замминистра связи Алексей Волин

шапито

Дмитрий Медведев пропал на две недели — никто не заметил. Исчезновение его кота Дорофея обсуждали гораздо активнее

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Старинный недруг Путина и Трампа. Кем был сенатор Джон Маккейн для России и Америки
33 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы