Илью Яшина задержали по истечении третьего ареста

Муниципальный депутат Илья Яшин вновь задержан полицией на выходе из 2-го спецприемника Москвы, где он отбывал третий подряд административный арест.

На видео, которое опубликовано в твиттере политика, сотрудник полиции говорит, что Яшина задержали «за призывы к несогласованным акциям 18 и 19 августа».

После задержания Илью Яшина доставили в отдел полиции Троицка. По словам депутата, его новое административное дело городской суд Троицка рассмотрит в 10:00 19 августа.

Предыдущий арест сроком на десять суток был назначен Яшину за организацию протестной акции 14 июля около Мосгоризбиркома. Политик находится под арестом с 29 июля.

Илья Яшин вместе с другими оппозиционными кандидатами баллотировался в депутаты Мосгордумы, но получил отказ в избиркоме. Независимые кандидаты утверждают, что подписи за их выдвижение были признаны недействительными по политическим мотивам. С середины июля в Москве по призыву незарегистрированных депутатов проходят акции протеста за свободные и честные выборы.