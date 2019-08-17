СК и МВД опровергли появление мародеров на месте аварийной посадки самолета в Подмосковье

Следственный комитет опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что на месте самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье замечены мародеры.

В СК подчеркнули, что на месте аварийной посадки, в том числе в салоне самолета, круглосуточно работают следователи. Территория оцеплена полицейскими. С момента аварии, заявили в ведомстве, туда не проникали посторонние. В качестве доказательства СК опубликовал видео из салона самолета.

В МВД сообщили, что не фиксировали случаев мародерства. В «Уральских авиалиниях» также сказали, что «посторонних и мародеров нет», а самолет охраняет Росгвардия.

17 августа на месте аварийной посадки начали работать специалисты Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее телеграм-канал FlightMode сообщил, что из самолета «Уральских авиалиний» украли ремни безопасности, спасательные жилеты и сумки с аварийно-спасательным оборудованием. По данным сервиса «Яндекс.Новости», о случаях мародерства вслед за FlightMode сообщили по меньшей мере девять изданий.