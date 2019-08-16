Путин присвоил звания Героев России летчикам A321, севшего на кукурузном поле
Источник: Интерфакс
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Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двоим пилотам самолета A321 «Уральских авиалиний», которые 15 августа совершили аварийную посадку в Подмосковье.
Как сообщает «Интерфакс», остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал президент.