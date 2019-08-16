«Коммерсант»: «Яндекс.Новости» могут закрыть, если Госдума ужесточит законодательство для агрегаторов

Компания «Яндекс» рассматривает вариант закрытия сервиса «Яндекс.Новости» в случае введения дополнительного регулирования для новостных агрегаторов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать информацию о возможном закрытии «Яндекс.Новостей», но заявили, что компания считает нынешнее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов.

«„Яндекс.Новости“ — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. <…> Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», — заявили в «Яндексе».

Депутаты Госдумы обвинили «Яндекс.Новости» в тиражировании фейковой информации из-за новости про запрет старых автомобилей. Она осталась в топе агрегатора после того, как в парламенте ее фактически опровергли.

На фоне ситуации с «Яндекс.Новостями» члены фракции «Единая Россия» решили поддержать законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых интернет-ресурсах», который направлен в том числе на «Яндекс». Компания выступала против документа.

19 августа Совет Госдумы проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться тема «фейковых новостей» в «Яндексе».