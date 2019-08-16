«Единая Россия» поддержала идею ограничить долю иностранцев в «значимых интернет-ресурсах». Из-за новости про запрет старых машин в топе «Яндекса»

Совет Госдумы 19 августа проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрена тема «фейковых новостей» в «Яндексе».

Такое решение принял спикер Госдумы Вячеслав Володин после разговора с первым замглавы фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. Они обсудили вышедшую накануне новость про запрет старых автомобилей, которая осталась в топе «Яндекс.Новости» после того, как в Госдуме ее фактически опровергли.

В подобных ситуациях «может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства», говорится на сайте Госдумы. В связи с этим Володин и Исаев обсудили законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых интернет-ресурсах», который направлен в том числе на «Яндекс».

После встречи с Володиным Исаев заявил «Дождю», что депутаты Госдумы от «Единой России» готовы поддержать законопроект. Сначала они восприняли инициативу «не горячо», но изменили свое мнение из-за новости про запрет старых машин в «Яндекс.Новостях», отметил Исаев.

«Яндекс» в свою очередь заявил, что алгоритмы формирования новостного топа прозрачны, а заголовки новостных сюжетов выбираются из СМИ.

Законопроект, который ограничивает иностранное участие в «значимых информационных ресурсах» долей в 20%, был внесен в Госдуму 26 июля.

«Яндекс» выступил против документа. На фоне его публикации акции компании упали более чем на 4% за один день.

Минкомсвязи поддержало позицию «Яндекса». Автор законопроекта, депутат Антон Горелкин заявил, что готов его изменить.