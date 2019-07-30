В Думе решили изменить законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых интернет-ресурсах». Его критиковали Минкомсвязи и «Яндекс»

Автор законопроекта об ограничении доли иностранного участия в «значимых интернет-ресурсах», депутат Антон Горелкин заявил, что готов его изменить. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что его законопроект — это не «истина в последней инстанции», а «приглашение к дискуссии». По его словам, документ необходимо обсуждать с экспертами и представителями рынка.

Законопроект, который ограничивает иностранное участие в «значимых информационных ресурсах» долей в 20%, был внесен в Госдуму 26 июля.

Компания «Яндекс» выступила против документа. На фоне его внесения в Думу акции «Яндекса» упали более чем на 4% за один день.

29 июля глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что «категорически не поддерживает» законопроект. Он выразил мнение, что документ направлен против «Яндекса» и Mail.ru Group, которые «являются национальным достоянием России».