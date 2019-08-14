В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина направила в Минпромторг и Минтранс письмо с рекомендацией запретить использование старых автомобилей. С текстом письма ознакомился «Коммерсант».

Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется.

Рекомендации были подготовлены после круглого стола по экологическим проблемам автотранспорта, который прошел в Госдуме в июне. Минпромторг и Минтранс подтвердили получение письма Когогиной. В Минпромторге отметили, что старую технику лучше выводить из оборота за счет стимулирования продаж новых машин.

По данным Госавтоинспекции, в России 60,5 миллиона транспортных средств. Из них 20,9 миллиона старше 15 лет, еще 10 миллионов старше 10 лет.