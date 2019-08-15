«Это делается специально для нагнетания ситуации». В Госдуме осудили новостные агрегаторы из-за фейковых заголовков

Госдума в сентябре пригласит в парламент представителей новостных и поисковых агрегаторов, «особенно если они зарегистрированы за рубежом», чтобы выяснить, зачем они публикуют «заголовки с фейковой информацией». Об этом сообщил первый замглавы думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Поводом для этого стала новость о том, что депутат Госдумы Альфия Когогина предложила запретить эксплуатацию старых автомобилей. Первым об этом в ночь на 14 августа сообщил «Коммерсант», сославшись на письмо депутата в Минпромторг и Минтранс. Днем Когогина на сайте Госдумы уточнила, что ее предложение не носит законодательный характер и касается только коммерческого, а не личного автотранспорта (в письме об этом не говорилось). Тогда же Андрей Исаев сообщил, что Госдума и «Единая Россия» не поддерживают запрет.

Несмотря на эти уточнения, говорит Исаев, в «топах» новостных агрегаторов вечером 14 августа оставались сообщения о запрете. «Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации», — сказал депутат.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, в свою очередь, сообщила, что депутаты хотят встретиться с Вячеславом Володиным, чтобы обсудить законопроект, ограничивающий долю иностранного участия в «значимых информационных ресурсах», в том числе в новостных агрегаторах. По словам Кашеваровой, депутаты хотят поддержать это предложение.

В России 18 марта вступил в силу закон о . Он предусматривает блокировку сайтов, не выполнивших требование Роскомнадзора об удалении недостоверной информации, а также штрафы для юридических лиц и граждан.