Расследование «массовых беспорядков» в Москве возглавил следователь, который вел «болотное дело»

Следственную группу по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве возглавил старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Об этом «Дождю» сообщил адвокат .

Он не уточнил, откуда получил эту информацию.

В разговоре с «Коммерсантом» Пашков уточнил, что речь идет о генерал-майоре Рустаме Габдулине, который курировал расследования на Болотной площади в 2012 году и в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в 2018-м.

1 августа глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что дело о массовых беспорядках передали следователю Дмитрию Смадичу, который также ведет дело о вмешательстве в выборы, возбужденное после акции у Мосгоризбиркома и пикетов на Трубной площади.

9 августа «Медиазона» написала, что в следственную группу по делу о массовых беспорядках входят 84 сотрудника СК, среди которых предположительно три следователя по «болотному делу». Габдулин среди них не упоминался.