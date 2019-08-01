Дело о массовых беспорядках в Москве передали следователю, который ведет дело о вмешательстве в выборы

Расследование дела о массовых беспорядках во время акции 27 июля в Москве поручили следователю Дмитрию Смадичу, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, следствие намерено допросить подозреваемых, число которых может достигнуть 30 человек, уже на этой неделе. Штаб расследования, где работают более десяти следователей из подразделений столичного главка СКР, расположен, по словам собеседника агентства, на востоке Московской области.

Следователь Дмитрий Смадич ведет дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которое было возбуждено после акции у Мосгоризбиркома и пикетов на Трубной площади.

По делу о массовых беспорядках на данный момент задержаны пять человек. У дела о воспрепятствовании работы избиркомов пока нет подозреваемых.