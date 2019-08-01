СК объявил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет задержал пятерых участников акции 27 июля в Москве. Среди них — Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.
Следствие намерено ходатайствовать об их аресте в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применения насилия в отношении полицейских на митинге оппозиции около московской мэрии.
По данным СК, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более 10 граждан, «принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы».
Следователи продолжают планомерную работу по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, нарушивших закон. Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга.
Акция 27 июля проводилась по призыву незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции. Мэрия Москвы не согласовала митинг и полиция его жестко разогнала, задержав более 1300 человек.
После митинга СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве. Последние два дня полиция проводит обыски у активистов, участвовавших в акции оппозиции.