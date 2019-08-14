Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России

Наибольшее число случаев в России в 2018 году было зафиксировано в Пермском крае — 159. На втором месте Архангельская область и Краснодарский край (по 55 случаев), на третьем Оренбургская область (53 случая). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минпросвещения и Росстата.

По соотношению числа случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе, по расчетам РБК, лидером стала Еврейская автономная область. Там этот показатель составил семь случаев на 10 тысяч детей. Далее следуют Камчатский край (3,7 случая) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 случая).

В десяти регионах России в 2018 году не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Среди них Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В большинстве из этой десятки статистики по жестокому обращению с детьми нет из года в год, отмечает РБК.

Член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья заявила РБК, что число случаев жестокого обращения с детьми, которое фиксируется в регионе, зависит от подготовки специалистов. Семья объяснила лидерство Пермского края тем, что в регионе активно занимаются профилактикой насилия, и назвала статистику по Кавказу «слабым местом».

В январе в Дагестане возбудили уголовное дело против жительницы поселка Сулак, которая, как предполагается, избила свою падчерицу. Девочка была доставлена в больницу, где через несколько дней умерла.

В июле в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка с многочисленными телесными повреждениями; позже ей ампутировали руку. По подозрению в насилии над ребенком арестовали тетю девочки, с которой та жила последние полгода.