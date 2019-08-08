Семилетней девочке из Ингушетии, которую избивала родственница, ампутировали руку

Врачи ампутировали часть руки семилетней девочке из Ингушетии, которую, как предполагается, избивала тетя. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где прошла операция.

Ребенку удалили омертвевшую часть руки — кисть и предплечье. «Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», — заявили в НИИ.

Девочка была госпитализирована в Назрани 4 июля. Врачи обнаружили у нее множество телесных повреждений, в том числе переломы и гангрену рук. В Назрани ребенку сделали операцию и отправили для продолжения лечения в Москву.

СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над ребенком. По нему арестована тетя девочки по линии отца, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление. Следствие установило, что девочка жила в ее семье последние полгода. Муж подозреваемой, как сообщалось, работает в полиции.