В больницу в Ингушетии попала семилетняя девочка со следами жестоких побоев. Задержана ее родственница, в семье которой она жила

В Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии 4 июля доставили семилетнюю девочку с многочисленными травмами. Ребенка госпитализировали со следами жестоких побоев, множественными ушибами, гематомами и отеками. «Также на теле, ногах и руках имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове. Девочка была напугана и голодна», — рассказал неназванный источник «Интерфакса». В сообщении управления Следственного комитета по Ингушетии говорится, что у ребенка также диагностировали переломы и гангрену рук. Одна из них была повреждена особенно сильно, существовала вероятность ампутации. В результате операции, как сообщило РИА Новости, руку удалось спасти. Ребенок остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Девочка полгода жила в семье тети, именно ее подозревают в издевательствах над ребенком. «Девочку до такого состояния довела тетя по отцовской линии», — написала в своем инстаграме уполномоченная по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева. Где находятся мать и отец ребенка, неизвестно, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Документы об установлении опеки над девочкой оформлены не были. Ингушская прокуратура «даст оценку длительному бездействию органов системы профилактики», пообещало ведомство.

Подозреваемая в избиении ребенка задержана. Это 35-летняя Мака Ганиева, жительница города Сунжа. Ее доставили в изолятор временного содержания отдела МВД в Назрани, решается вопрос о ее заключении под стражу. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). «Комсомольская правда» сообщила, что Ганиева уже имеет судимость по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Анна Кузнецова подтвердила эту информацию. Непонятно, на каком основании девочка «находилась рядом с судимым человеком», добавила она.

В СК сообщили, что задержанная не признает вину. По данным РИА Новости, муж подозреваемой работает в полиции. У пары двое родных детей, их передали в реабилитационный центр. Следов побоев и серьезных травм врачи у них не обнаружили, пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Девочку собираются отвезти на лечение в Москву. Сейчас решаются технические вопросы по ее транспортировке, сообщил РИА Новости президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. «Мы знаем об этом, мы консультировали. Пока все сделано в Ингушетии абсолютно правильно. Вопрос сейчас решается о переводе», — сказал агентству Рошаль. Анна Кузнецова уточнила, что девочку должны доставить в Москву к вечеру 5 июля, ее будут сопровождать реаниматологи и врачи медицины катастроф.

Петр Лохов