В Дагестане четырехлетняя девочка умерла после того, как ее избила мачеха

В Дагестане четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, в преступлении обвинили ее мачеху. Об этом сообщило МВД Дагестана.

По версии следствия, 27 января 2019 года 36-летняя жительница поселка Сулак избила свою падчерицу. Девочка была доставлена в больницу, где через несколько дней умерла.

Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга. Девочке нанесли несколько ударов тупым предметом по голове. Кроме того, на ее теле были обнаружены следы старых побоев.

Полиция задержала мачеху погибшей. Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Ингушетии в начале июля в больницу была доставлена семилетняя девочка со множеством телесных повреждений, в том числе переломами и гангреной рук. Ребенка перевезли в Москву, ей собираются провести ампутацию руки.

СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По нему арестована тетя девочки по линии отца, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление. Следствие установило, что родители девочки передали ее тете около года назад без оформления документов об опеке.