Трамп заявил об отправке китайских войск к границе с Гонконгом

Китайские власти стягивают войска к границе с Гонконгом, написал в твиттере президент США Дональд Трамп со ссылкой на данные американской разведки.

Он не стал уточнять подробности.

12 августа представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ян Гуан осудил столкновения демонстрантов в Гонконге с полицейскими и отметил, что в ходе протестов стали проявляться «признаки терроризма».

В тот же день китайские государственные издания Global Times и «Жэньминь жибао» выложили видео с колоннами военной техники в китайском городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Сообщалось, что технику пригнали туда для военных учений.

В Гонконге с июня продолжаются протесты из-за планов принять закон, позволяющий экстрадировать людей в Китай. Власти заморозили инициативу, но демонстранты требуют ее полной отмены. Также они добиваются демократических реформ и расследования против полицейских, применявших силу к протестующим.

12 августа демонстранты заблокировали работу аэропорта Гонконга, который является крупным международным транзитным узлом. 13 августа полеты не возобновились.