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Протесты в Гонконге. Демонстранты попытались прорваться в парламент
1 минута
10:59, 1 июля 2019
В Гонконге группа демонстрантов
попыталась прорваться
в здание парламента, разбив окна. Полиция применила слезоточивый газ и не дала протестующим войти в здание. Акции протеста в Гонконге продолжаются уже три недели. Их спровоцировал законопроект об экстрадиции, предполагающий, что жителей Гонконга могут судить в Китае. Сейчас законопроект заморожен, но протестующие требуют, чтобы власти полностью от него отказались. Против экстрадиции в Китай протестовали и участники массовой демонстрации, которая прошла в Гонконге 1 июля в 22-ю годовщину присоединения к Китаю. Ее участники, в частности, потребовали гарантировать свободы и права согласно принципу «одна страна, две системы».
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