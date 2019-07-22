Люди в белых футболках после нападения на станцию метро в Гонконге, 22 июля 2019 года Tyrone Siu / Reuters / Scanpix / LETA

В Гонконге вечером 21 июля после пассажиры метро были избиты толпой людей в белых футболках. Нападавшие были вооружены палками и, предположительно, выбирали своими жертвами участников протестов, которые были одеты в черное, — хотя в итоге пострадали и обычные пассажиры. Предполагается, что нападавшие могли принадлежать к гонконгским преступным группировкам (триадам), которые уже связывали с нападениями на оппозиционных активистов.

Нападение произошло на станции Юньлон, которая расположена в одноименном округе на северо-западе Гонконга. Судя по многочисленным видеозаписям, в нападении участвовали десятки человек. Они нападали на людей как на самой станции, так и в стоявшем на платформе поезде. В результате были госпитализированы 45 человек, один из них находится в критическом состоянии, еще пятеро — в том числе одна женщина — в тяжелом. По словам очевидцев, среди тех, на кого напали преступники, были беременная женщина и женщина с ребенком, пишет The Guardian. Некоторые из пассажиров пытались защищаться с помощью зонтов.

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Депутаты из оппозиционного демократического лагеря обвинили полицию в бездействии, заявив, что сотрудники не только не пресекли нападение, но и якобы удалились с места происшествия и заперли отделение на станции. В полиции отвергли эти обвинения — по словам полицейских начальников, прибывшие в первые минуты сотрудники, увидев масштаб происшествия, вызвали подкрепление, которое прибыло более чем через полчаса, когда нападавшие уже разошлись. Ночью спецназ окружил близлежащую деревню, где собрались люди в белых футболках, но в итоге задержан никто не был — по словам полицейских, они не могли задерживать людей только за цвет одежды, а оружия у этих людей не нашли.

Протесты в центре Гонконга, которые предшествовали нападению в метро, отличались жестокостью, пишет Reuters. Участники демонстраций собрались у здания китайского представительства, закидали его яйцам и исписали стены, закрасив в том числе герб Китая. Полиция применила к протестующим резиновые пули и слезоточивый газ. Власти говорят, что протестующие, со своей стороны, бросали кирпичи, дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.

Администрация Гонконга осудила поведение демонстрантов, назвав его «вызовом национальному суверенитету» и «угрозой порядку и принципу „одно государство, две системы“». Глава администрации Кэрри Лам также осудила нападение на пассажиров метро, заявив, что «насилие порождает насилие».

Виктор Давыдов