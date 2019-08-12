Аэропорт Гонконга отменил все рейсы до конца дня из-за протестов

Аэропорт Гонконга перестал принимать и отправлять рейсы после того, как тысячи человек устроили в главном терминале, сообщает Bloomberg.

Аэропорт согласился отправить рейсы, на которые завершилась регистрация, а также принять самолеты, уже вылетевшие в Гонконг.

Утром 12 августа в аэропорт начали пускать только пассажиров с билетами на рейсы с вылетом в ближайшие 24 часа, а также сотрудников аэропорта.

Акция протеста в аэропорту Гонконга началась 9 августа и должна была завершиться вечером 11 августа, но активисты решили ее продолжить.

Аэропорт Гонконга — крупнейший международный транзитный узел. В 2018 году там побывали около 75 миллионов пассажиров, сообщает BBC News.