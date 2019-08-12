Сотрудников «Росатома», погибших при испытаниях ракеты, представят к государственным наградам

госкорпорации «Росатом», погибших при испытаниях ракеты в Архангельской области, будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент коммуникаций «Росатома».

Документы об этом направили в администрацию президента, рассказал на телевидении Сарова директор структуры «Росатома» Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков.

Костюков назвал погибших испытателей национальными героями. Через год в честь них планируют открыть памятник.

Семьи погибших получат единовременные выплаты. Если у сотрудников остались дети, то до их совершеннолетия ядерный центр будет выплачивать средний доход работника.

8 августа на полигоне в Белом море, как сообщили ранее в «Росатоме», взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников «Росатома». В Минобороны сообщали о двоих погибших, при этом общее число жертв пока не называли.