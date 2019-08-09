Задержан третий участник драки между болельщиками «Зенита» и ОМОНом. Его отпустили под подписку о невыезде

Правоохранительные органы задержали третьего участника драки между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, которая произошла 3 августа на стадионе «Газпром Арена». Об этом пишет «Фонтанка» без указания источника.

По данным издания, задержан 28-летний Алексей Антонов. По версии следствия, он попытался ударить ногой в голову сотрудника ОМОНа, но промахнулся. Какая именно статья УК ему вменяется, «Фонтанка» не уточнила.

Антонова отпустили под подписку о невыезде. Ранее два участника драки, которым вменяется применение насилия к представителю власти, были арестованы.

Официально о третьем задержанном участнике драки пока не сообщалось.

Драка между фанатами «Зенита» и сотрудниками ОМОН произошла вскоре после того, как в Ростове-на-Дону Росгвардия избила болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона. «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить действия силовиков.