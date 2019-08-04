Во время матча на петербургском стадионе «Газпром Арена» произошла драка болельщиков «Зенита» с сотрудниками ОМОНа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Потасовка произошла в перерыве матча, пишет «Спорт-Экспресс». По информации издания, она началась после того, как болельщики начали двигать ограждение зоны для курения. Такое же предложение высказал журналист издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин, который выложил видео драки.

Видеозапись столкновений также опубликовала «Фонтанка». На ней слышно, как болельщики скандируют «Один за всех и все за одного».

Футбольный клуб «Зенит» заявил, что организаторы матча проведут расследование драки вместе с правоохранительными органами, чтобы предотвратить повторение подобных конфликтов.

В июле в Ростове-на-Дону после матча «Ростов» — «Спартак» сотрудники Росгвардии избили фанатов «Спартака», выражавших недовольство тем, что их заперли в подтрибунном помещении.

Клуб «Ростов» оштрафовали на 650 тысяч рублей за этот инцидент. «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить законность действий росгвардейцев. МВД и Росгвардия в свою очередь возложили ответственность за случившееся на фанатов.