В Ростове-на-Дону сотрудники Росгвардии избили болельщиков «Спартака» на стадионе. Силовики возлагают ответственность на фанатов

В Ростове-на-Дону вечером 20 июля сотрудники Росгвардии избили болельщиков «Спартака», которые находились в подтрибунном помещении стадиона «Ростов-Аренда» после матча .

Видеозаписи случившегося опубликовали очевидцы. На этих кадрах видно, в частности, как сотрудники ОМОНа бросают несколько человек на пол и бьют дубинками.

Автор роликов Николай Сурин рассказал Sports.ru, что после матча болельщики московского клуба — по его словам, 2-3 тысячи человек — оказались заперты в подтрибунном помещении, откуда их оказывались выпускать на улицу. Это продолжалось около получаса; в помещении, по его словам, было «адово» душно. В какой-то момент, как следует из рассказа Сурина, люди начали «нервничать», и между болельщиками и стюардами, которые преградили им путь, начались небольшие столкновения.

«Вдруг люди начинают падать, меня кто-то толкает, я падаю в стену. Думаю: „Странная фигня, как такое может происходить?“ Оборачиваюсь: сзади в толпу со спины влетает ОМОН с дубинками и начинает всех валить. Просто по беспределу. А люди стоят с детьми», — рассказал он. По его словам, видео он начал снимать лишь спустя 40 секунд после появления Росгвардии — когда сам поднялся с пола.

В областных управлениях МВД и в Росгвардии случившееся описали как последствия поведения болельщиков во время матча — по их словам, они зажигали файеры и петарды, а один из болельщиков ударил стюарда. Как следует из сообщения МВД, после матча Росгвардия была привлечена к задержанию нарушителей, которых потом привлекли к .

На сторону силовиков встала и Российская Премьер-лига, которая объяснила инцидент тем, что болельщики пытались «отбить» нарушителей, когда их пыталась задержать полиция, что и послужило поводом вызвать ОМОН.

Официальное заявление не сходится с внутренним докладом МВД, который процитировал «Спорт-Экспресс». Из документа следует, что Росгвардия была призвана прекратить именно конфликт, начавшийся после матча: болельщики «Спартака» якобы попытались прорвать цепочку контролеров, которые «обеспечивали выход граждан» — при том что болельщики утверждают, что в этот момент никого со стадиона не выпускали.

Пресс-служба «Спартака» выразила возмущение действиями «сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов», которые повлекли «массовое применение силы» в том числе по отношению к «ни в чем не повинным гражданам, среди которых были и женщины». В клубе выразили уверенность, что полиция могла «провести точечное задержание подозреваемого [в использовании пиротехники], не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча».

«Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции», — заявили в «Спартаке».

Сотрудников Росгвардии не первый раз в этом году обвиняют в неадекватном применении силы. 1 мая в Москве они вместе с полицейскими избили посетителей бесплатного рэп-фестиваля Hip-Hop Mayday. Сперва силовики из-за большого числа посетителей заблокировали проход к сцене, а затем стали отгонять людей. Несколько человек начали кидать в них бутылки и плитку, после чего сотрудники Росгвардии стали без разбора применять к собравшимся силу. По информации издания Baza, в результате более 30 человек получили травмы, в том числе переломы.

Виктор Давыдов