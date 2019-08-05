Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после стычки фанатов с ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар» 3 августа.

В рамках дела задержан мужчина 1994 года рождения. По версии следствия, во время матча он, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей».

Сразу после инцидента сообщалось, что в ходе потасовки пострадал один сотрудник ОМОНа, которому попали камнем в глаз.

В июле в Ростове-на-Дону после матча «Ростов» — «Спартак» сотрудники Росгвардии избили фанатов «Спартака», выражавших недовольство тем, что их заперли в подтрибунном помещении. «Ростов» был оштрафован на 650 тысяч рублей, «Спартак» обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку инцидента; об ответе ведомства не сообщалось.