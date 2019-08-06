После драки фанатов с ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар» возбудили второе уголовное дело
Источник: Следственный комитет России
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Второе уголовное дело возбуждено после драки фанатов с ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар» в Петербурге 4 июля, сообщает Следственный комитет.
Подозреваемым по делу о насилии в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ), является мужчина 1991 года рождения, он задержан.
Как уточняет «Фонтанка», во время драки мужчина нанес сотруднику ОМОНа удар в лицо, после чего у того диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица и гематому.
5 августа в Петербурге, также за нанесение телесных повреждений сотруднику ОМОНа, был задержан мужчина 1994 года рождения. В его случае дело ведется по статье о нанесении повреждений, неопасных для здоровья.