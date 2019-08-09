Певец Егор Крид заявил, что его выступление в Парке Горького на фестивале Meat&Beat 10 августа не задумывалось для того, чтобы отвлекать людей от акции протеста на проспекте Сахарова.

Как пояснил певец в своем инстаграме, дата выступления была согласована давно — в качестве замены его несостоявшегося по погодным условиям концерта в парке 10 мая в рамках фестиваля «Московская Весна Акапелла».

«Я выступаю в ПГ для своих поклонников, а не для того, чтобы отвлекать людей от важных вещей в стране. Если вы хотите идти на митинг в этот день — это ваше право, и если я не ошибаюсь, там тоже планируется какой-то концерт + заявлены мои любимые IC3PEAK, — пишет музыкант. — И я не качаю и не хочу качать ни за одну из сторон, хотя я тоже ЗА честные выборы! Я не лезу в политику и вы меня туда плз не приписывайте;) В Музыке её не должно быть. Всем мира и добра (орфография и пунктуация сохранена).

С середины июля в Москве проходят протестные акции сторонников независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. 27 июля и 3 августа полиция разогнала две несанкционированные акции, задержав в каждый из дней более тысячи человек. По следам первой акции СК завел дело о массовых беспорядках.

Одновременно с акциями оппозиции московская мэрия проводит в Парке Горького музыкально-гастрономические фестивали, которые организуются в срочном порядке. Некоторые приглашенные музыканты отказываются от участия в этих мероприятиях.