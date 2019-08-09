Арестованы еще два фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигурантов « » Айдара Губайдулина и Сергея Фомина, сообщает «Интерфакс».

Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Фомин, выступая на суде, в частности заявил: «Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела — там нет подтверждения того, чтобы они были». Губайдулин также не признал своей вины.

Следственный комитет первоначально объявил, что Сергей Фомин обвиняется в организации беспорядков. Затем появилось уточнение, что Фомина обвиняют в участии, а не в организации беспорядков. При этом СК заявил: «Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц».