Активистку «Другой России» Ольгу Шалину арестовали на 10 суток из-за марша в поддержку Ивана Голунова

Тушинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток активистку незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину, признав ее виновной в повторном нарушении правил проведения митинга.

Как сообщает «МБХ медиа», в протоколе сказано, что Шалину 12 июня задержали на Страстном бульваре во время в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Сама Шалина утверждает, что ее задержали в саду «Эрмитаж», где она покупала кофе.

Во время заседания Ольга Шалина также предоставила видеозапись своего задержания. В ролике, по утверждению «МБХ медиа», видно, что активистка не выкрикивала лозунги и никак не нарушала закон.

В апреле 2019 года суд назначил Ольге Шалиной административный надзор и запретил ей до 2021 года участвовать в массовых мероприятиях.