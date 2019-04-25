Активистке «Другой России» запретили до 2021 года участвовать в массовых мероприятиях

Чертановский суд Москвы назначил активистке незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной административный надзор, сообщается в телеграм-канале организации.

Согласно решению суда, Шалиной запретили до 2021 года участвовать в массовых мероприятиях. Также ее обязали дважды в месяц отмечаться в ОВД по месту жительства.

При этом суд отклонил требование МВД запретить активистке выезжать из Москвы, отметили в «Другой России».

На сайте суда сообщается, что иск МВД к Шалиной удовлетворен частично. Решение суда на момент написания заметки не опубликовали.

МВД попросило суд назначить Ольге Шалиной административный надзор в декабре 2018 года. В ведомстве предлагали установить надзор, поскольку у активистки есть непогашенная судимость и она дважды за год совершала административные правонарушения.

В октябре 2018 года Ольга Шалина порезала вены на выставке полицейской техники «Интерполитех», после чего залезла на выставленный автозак и раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад». Против активистки возбудили уголовное дело о хулиганстве, но прокуратура отменила это решение. После этого Шалину арестовали на пять суток.